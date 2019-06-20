ВЦИОМ: три четверти россиян собираются смотреть "Прямую линию с Владимиром Путиным"

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Около 75% россиян собираются смотреть программу "Прямая линия с Владимиром Путиным", при этом 77% граждан интересуются мнением президента по социальным проблемам. Об этом свидетельствуют данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные в четверг.

Специальная программа "Прямая линия с Владимиром Путиным" 20 июня 2019 года в 12:00 мск выйдет в эфир в 17-й раз. Она будет транслироваться в прямом эфире телеканалов "Первый", "Россия-1", "Россия-24", "НТВ", "ОТР", "Мир", радиостанций "Маяк", "Вести FM" и "Радио России". Президент будет находиться в студии в Гостином дворе, у него будет возможность при необходимости выходить на связь по тем или иным вопросам и с руководителями регионов, и с министрами.

"Три четверти респондентов (75%) планируют следить за прямой линией, из которых 29% - в прямом эфире от начала и до конца", - говорится в сообщении ВЦИОМ, где отмечено, что 12% собираются частично посмотреть прямой эфир программы. Треть опрошенных намерены узнать, что ответил президент на вопросы граждан, из газет, теленовостей и Интернета. Каждый десятый (10%) заявил, что не будет следить за прямой линией с Владимиром Путиным, еще 13% отказались отвечать на этот вопрос.

О том, что задать свой вопрос президенту можно, позвонив по телефону, знают 65% граждан, отправив СМС или ММС-сообщение - 47%. Также респонденты осведомлены, что обратиться к президенту позволяют специальное мобильные приложения "Москва - Путину" и "ОК Live" (32%) или сайт программы moskva-putinu.ru (москва-путину.рф) (40%). О возможности направить вопросы в социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники" знают 41% опрошенных.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 17 июня 2019 года. В нем приняли участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1600 респондентов. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.