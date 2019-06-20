Региональные власти предложили решение вопроса, связанного с нехваткой врачей

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Власти Смоленской области принимают все возможные усилия, чтобы решить проблему дефицита врачей, сообщили в четверг ТАСС в департаменте здравоохранения Смоленской области. На нехватку медиков жители региона пожаловались в ходе программы "Прямая линия с Владимиром Путиным". Аналогичные жалобы президенту поступили также из Псковской и Челябинской областей.

"Большую роль играет отток специалистов на работу в учреждения здравоохранения Московской области и города Москвы. В настоящее время по поручению губернатора [Смоленской области] Алексея Островского предпринимаются активные меры для привлечения медицинских работников. В частности, реализуется целевая подготовка студентов в медицинских вузах, предусматривающая отработку в учреждении здравоохранения не менее трех лет, целевая подготовка ординаторов, в регионе предусмотрены дополнительные меры социальной поддержки работников учреждений здравоохранения за счет средств областного бюджета в виде единовременного денежного пособия", - сказали в департаменте.

В частности, врачи региона получают единовременную выплату в размере в размере 200 тыс. рублей, медработники среднего звена - 100 тыс. рублей.

"В рамках мероприятий по закреплению молодых специалистов в сельской местности по программе "Земский доктор", предусмотрена ежемесячная денежная выплата в размере 10 тыс. рублей врачам-анестезиологам-реаниматологам, в размере 5 тыс. рублей медицинским сестрам-анестезистам, медицинским работникам предоставляется служебное жилье", - добавили в департаменте.

Новые меры

По данным властей Псковской области, кадровый дефицит в сфере здравоохранения в регионе составляет около 1,8 тыс. человек. С 2019 года работа по привлечению в область специалистов ведется по проекту "Обеспечение медицинских организаций Псковской области квалифицированными кадрами", подготовленному для реализации задач нацпроекта "Здравоохранение".

Председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко рассказала, что проблема кадрового дефицита в регионе, безусловно, есть. Власти знают об этом, их тревожит эта ситуация, потому что "обеспеченность врачами - 27 [врачей] на 10 тыс. населения, это мало". "Нам нужно ежегодно привлекать в районе 185 врачей. Мы для этого предпринимаем все необходимые меры. У нас есть свои региональные программы: это и социальная поддержка, и обеспечение жильем, и сейчас новое постановление администрации области вышло по компенсации затрат при коммерческом найме недвижимости, то есть затрат на съем жилья в размере 11 тыс. рублей. Это новая мера, которую мы приняли в этом году. У нас также вышло новое постановление о структуре общей заработной платы по врачам, это для того, чтобы увеличить базовую часть заработной платы. Кроме того, врачам-специалистам предоставляется жилье, они получают подъемные в размере 100 тыс. рублей", - сказала она.

Гаращенко уточнила, что администрация Псковской области в 2019 году почти вдвое увеличила финансирование программы по привлечению кадров в сферу здравоохранения, выделив на эти цели почти 30 млн рублей. Эти средства пойдут на выплату "подъемных" молодым врачам, на приобретение служебного жилья для медиков, а также на целевую подготовку специалистов.

В настоящий момент власти выплачивают подъемные в размере 300 тыс. рублей всем фельдшерам, которые впервые приходят на работу в фельдшерско-акушерские пункты (ФАПы). Кроме того, в регионе врачам предоставляется служебное жилье, льготная ипотека, компенсируется плата за ЖКХ специалистам села, а студенты-"целевики" получают денежные выплаты.