Около 2 тыс. ополченцев из Дагестана претендуют на статус ветерана боевых действий

МАХАЧКАЛА, 20 июня. /ТАСС/. Около 2 тыс. ополченцев из Дагестана, сражавшихся с боевиками на Северном Кавказе, состоят в списках на получение статуса ветерана боевых действий, сообщил ТАСС экс-глава администрации Ботлихского района республики Магомед Умаргаджиев, который задал вопрос президенту РФ Владимиру Путину во время прямой линии.

О чем спрашивали Путина во время прямой линии

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Ветераны дагестанского села Ботлих в эфире обратились к президенту с жалобой на то, что у ополченцев, давших отпор боевикам, нет статуса участников боевых действий на Северном Кавказе.

"Это даст патриотическое воспитание будущим поколениям. Списки находятся в Госдуме, в Махачкале, у меня. Около 2 тыс. человек в списках", - сказал он.

Умаргаджиев также напомнил, что участники боевых действий ждут решения этого вопроса 20 лет. Статус ветерана боевых действий позволит ополченцам рассчитывать на пособие, добавил он.

В августе и сентябре 1999 года вооруженные бандформирования вторглись с территории Чечни сначала в Цумадинский и Ботлихский районы Дагестана, затем в Новолакский район республики. Тогда российским войскам в борьбе с боевиками помогли местные жители-ополценцы.

В результате боевых действий многие села серьезно пострадали, селение Тандо было полностью разрушено. В конце 2004 года в Ботлихе началось строительство военного городка, параллельно развивалась инфраструктура райцентра и района.