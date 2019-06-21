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"Прямая линия с Владимиром Путиным" - 2019

Человек, должный, говорить. Какие слова чаще всего звучали во время прямой линии с Путиным

© EPA-EFE/SERGEI CHIRIKOV
Президенту поступило 2,2 млн обращений, при этом за 4 часа 08 минут он успел ответить на 81 вопрос

Президент России Владимир Путин 20 июня в 17-й раз отвечал на вопросы соотечественников в прямом эфире.

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На основе официальной стенограммы мы выделили 30 слов, которые глава государства чаще всего употреблял во время прямой линии, и составили из них облако.

Главным образом россиян волновали развитие здравоохранения, поддержка семей, борьба с бедностью и регулирование надзорных органов. Социальные темы традиционно становятся самыми обсуждаемыми из года в год. А российский лидер подчеркивает открытость к диалогу и необходимость проверять поступающие от граждан вопросы и замечания. В итоге чаще всего в 2019 году в его речи звучало слово "говорить" (96 раз). На втором месте — "человек" и "год" (по 84 раза), на третьем — "должный" (77 раз). Дальше следуют "вопрос" (71 раз), "сказать" (68 раз), "страна" (62 раза) и "мочь" (57 раз).

Также мы решили узнать, какие слова Владимир Путин не использовал во время других прямых линий и в 2019 году произнес первый раз.

Главным уникальным словом года стало "амбулаторный". За ним следуют "земский", "мамочка", "реестр", "генпрокуратура", "закатываться" (об ампуле с лекарством) и "штурмовой". И хотя эти слова прозвучали на прямой линии впервые, они тоже отражают основные тренды, которые постоянно волнуют людей.

 

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"Прямая линия с Владимиром Путиным" - 2019
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