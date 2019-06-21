Человек, должный, говорить. Какие слова чаще всего звучали во время прямой линии с Путиным

На основе официальной стенограммы мы выделили 30 слов, которые глава государства чаще всего употреблял во время прямой линии, и составили из них облако.

Главным образом россиян волновали развитие здравоохранения, поддержка семей, борьба с бедностью и регулирование надзорных органов. Социальные темы традиционно становятся самыми обсуждаемыми из года в год. А российский лидер подчеркивает открытость к диалогу и необходимость проверять поступающие от граждан вопросы и замечания. В итоге чаще всего в 2019 году в его речи звучало слово "говорить" (96 раз). На втором месте — "человек" и "год" (по 84 раза), на третьем — "должный" (77 раз). Дальше следуют "вопрос" (71 раз), "сказать" (68 раз), "страна" (62 раза) и "мочь" (57 раз).