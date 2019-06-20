Житель Дагестана рассказал, почему предложил на прямой линии Путину поднять бокал

МАХАЧКАЛА, 20 июня. /ТАСС/. Дагестан, где в конце 1990-х годов велась борьба с терроризмом, сейчас перешел к мирной жизни, и теперь пришло время выпить за победу. Так объяснил ТАСС свое предложение поднять бокал за победу в ходе прямой линии с президентом бывший глава администрации Ботлихского района, участник ополчения Магомед Умаргаджиев.
Во время "Прямой линии с Владимиром Путиным" при включении из дагестанского села Ботлих Умаргаджиев, который был в рядах ополченцев, давших отпор напавшим на Дагестан боевикам, предложил поднять бокал президенту. Он напомнил, что 20 лет назад Путин в солдатской палатке в Ботлихе поднимал бокал за победу, но не выпил. В интернете есть видеоролик, на нем видно, что Путин во время поездки в Дагестан в 1999 году, действительно поднял бокал и предложил выпить в память о погибших и за здоровье раненых, "но потом", когда будет решены проблемы и одержана победа над противником.
"Когда Владимир Путин приехал сюда 27 августа 1999 года, он награждал отличившихся ополченцев. На аэродроме он произнес тост за победу, мы все встали, и он потом сказал: "Будем пить потом". Люди сейчас живут спокойно, все вопросы решаются, поэтому я ему сказал: "Спасибо большое, можно ли выпить бокал сейчас?" - рассказал Умаргаджиев.
Он также подчеркнул, что сейчас в Ботлихском районе люди живут спокойно, а все вопросы постепенно решаются, район развивается. "Все, что было сделано для мирной жизни в Ботлихе и других населенных пунктах, - это благодаря Путину. Вся страна была с нами. Весь мир увидел сплоченность Дагестана и России", - отметил житель села.
Умаргаджиев по время прямой линии обратился к президенту с жалобой на то, что у ополченцев, давших отпор боевикам во время нападения на Дагестан в 1999 году, нет статуса участников боевых действий на Северном Кавказе. Путин поручил правительству приравнять к ветеранам боевых действий ополченцев.
О боевых действиях в Дагестане
Как сообщал ранее ТАСС, жители Ботлиха не первый раз общались с президентом России по прямой линии, ранее прямое включение из этого высокогорного селения было вы 2006 году. Со многими жителями села Путин познакомился лично, когда 27 августа 1999 года прилетал в Ботлих в ранге председателя правительства РФ, чтобы поддержать дагестанцев. В начале августа 1999 года в Дагестан и, в частности, на территорию Ботлихского района вторглись вооруженные отряды международных террористов во главе с арабским наемником Хаттабом и чеченским бандглаварем Шамилем Басаевым, бандитами были заняты шесть сел района. Сотни жителей Ботлихского района вступили в ряды ополченцев и вместе с подразделениями российской армии сначала противостояли агрессии, а затем оттесняли оставшихся бандитов за пределы республики.
Позже Путин напоминал роль, которую сыграл дагестанский Ботлих в отражении агрессии международного терроризма. Он подчеркивал, что на него произвело "сильное впечатление мужество, проявленное народом Дагестана" при защите своей земли от бандитов, а в ходе нынешней прямой линии глава государства выразил благодарность жителям Дагестана, которые помогли сохранить территориальную целостность России в 1999 году.
В результате боевых действий многие села серьезно пострадали, селение Тандо было полностью разрушено. В конце 2004 года в Ботлихе началось строительство военного городка, параллельно развивалась инфраструктура райцентра и района.
Селение Ботлих находится на высоте около 2 тыс. м над уровнем моря, на западе Дагестана в 252 км к юго-западу от Махачкалы и граничит с Веденским районом Чеченской Республики.