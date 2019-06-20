Житель Дагестана рассказал, почему предложил на прямой линии Путину поднять бокал

Во время "Прямой линии с Владимиром Путиным" при включении из дагестанского села Ботлих Умаргаджиев, который был в рядах ополченцев, давших отпор напавшим на Дагестан боевикам, предложил поднять бокал президенту. Он напомнил, что 20 лет назад Путин в солдатской палатке в Ботлихе поднимал бокал за победу, но не выпил. В интернете есть видеоролик, на нем видно, что Путин во время поездки в Дагестан в 1999 году, действительно поднял бокал и предложил выпить в память о погибших и за здоровье раненых, "но потом", когда будет решены проблемы и одержана победа над противником.

МАХАЧКАЛА, 20 июня. /ТАСС/. Дагестан, где в конце 1990-х годов велась борьба с терроризмом, сейчас перешел к мирной жизни, и теперь пришло время выпить за победу. Так объяснил ТАСС свое предложение поднять бокал за победу в ходе прямой линии с президентом бывший глава администрации Ботлихского района, участник ополчения Магомед Умаргаджиев.

"Когда Владимир Путин приехал сюда 27 августа 1999 года, он награждал отличившихся ополченцев. На аэродроме он произнес тост за победу, мы все встали, и он потом сказал: "Будем пить потом". Люди сейчас живут спокойно, все вопросы решаются, поэтому я ему сказал: "Спасибо большое, можно ли выпить бокал сейчас?" - рассказал Умаргаджиев.

Он также подчеркнул, что сейчас в Ботлихском районе люди живут спокойно, а все вопросы постепенно решаются, район развивается. "Все, что было сделано для мирной жизни в Ботлихе и других населенных пунктах, - это благодаря Путину. Вся страна была с нами. Весь мир увидел сплоченность Дагестана и России", - отметил житель села.

Умаргаджиев по время прямой линии обратился к президенту с жалобой на то, что у ополченцев, давших отпор боевикам во время нападения на Дагестан в 1999 году, нет статуса участников боевых действий на Северном Кавказе. Путин поручил правительству приравнять к ветеранам боевых действий ополченцев.

О боевых действиях в Дагестане

Как сообщал ранее ТАСС, жители Ботлиха не первый раз общались с президентом России по прямой линии, ранее прямое включение из этого высокогорного селения было вы 2006 году. Со многими жителями села Путин познакомился лично, когда 27 августа 1999 года прилетал в Ботлих в ранге председателя правительства РФ, чтобы поддержать дагестанцев. В начале августа 1999 года в Дагестан и, в частности, на территорию Ботлихского района вторглись вооруженные отряды международных террористов во главе с арабским наемником Хаттабом и чеченским бандглаварем Шамилем Басаевым, бандитами были заняты шесть сел района. Сотни жителей Ботлихского района вступили в ряды ополченцев и вместе с подразделениями российской армии сначала противостояли агрессии, а затем оттесняли оставшихся бандитов за пределы республики.

Позже Путин напоминал роль, которую сыграл дагестанский Ботлих в отражении агрессии международного терроризма. Он подчеркивал, что на него произвело "сильное впечатление мужество, проявленное народом Дагестана" при защите своей земли от бандитов, а в ходе нынешней прямой линии глава государства выразил благодарность жителям Дагестана, которые помогли сохранить территориальную целостность России в 1999 году.

В результате боевых действий многие села серьезно пострадали, селение Тандо было полностью разрушено. В конце 2004 года в Ботлихе началось строительство военного городка, параллельно развивалась инфраструктура райцентра и района.

Селение Ботлих находится на высоте около 2 тыс. м над уровнем моря, на западе Дагестана в 252 км к юго-западу от Махачкалы и граничит с Веденским районом Чеченской Республики.