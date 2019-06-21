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Путин выразил соболезнования в связи с большим числом жертв в ДТП в Индии

По последним данным, жертвами ДТП в штате Химачал-Прадеш стали 43 человека

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования руководству Индии в связи с трагическим дорожно-транспортным происшествием в штате Химачал-Прадеш. Текст телеграммы главы российского государства, адресованной президенту Индии Раму Натху Ковинду и премьер-министру этой страны Нарендре Моди, размещен в пятницу на официальном сайте Кремля.

"Примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями дорожно-транспортного происшествия в штате Химачал-Прадеш, среди жертв которого много детей и подростков, - отметил Путин. - Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим".

По последним данным, число жертв ДТП в штате Химачал-Прадеш на севере Индии, где 20 июня автобус сорвался в ущелье, возросло до 43. Как сообщила газета Hindustan Times, еще около 30 человек пострадали. Отмечается, что в момент аварии в автобусе находились по меньшей мере 73 человека, хотя он рассчитан только на 42 пассажира. Многие жертвы являются школьниками и учащимися колледжей, возвращавшимися после занятий в свои деревни.

Число жертв может возрасти, так как многие пострадавшие находятся в критическом состоянии, указывает газета. Полиция начала расследование причин инцидента. По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичИндияМоди, НарендраКовинд, Рам Натх
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