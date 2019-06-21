РСТ: ситуация в Тбилиси не повлияла на спрос россиян на отдых в Грузии

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Ситуация с протестами в Тбилиси пока никак не повлияла на спрос россиян на отдых в Грузии. Об этом сообщил ТАСС вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

"Нет, никак ситуация не повлияла, отказов от туров нет. В основном лето для туристов - это побережье, зима - горнолыжка. Туристы едут в основном самостоятельно. Потому, надеюсь, что для туроператоров реальных забот [в связи с этой ситуацией] не будет", - сказал он.

По словам Барзыкина, к российским туристам в Грузии относятся дружелюбно, жалоб об ухудшении отношения не поступало. При этом в прошлом году турпоток из России в Грузию вырос на 30%.

В четверг несколько тысяч демонстрантов собрались у здания парламента в центре Тбилиси, требуя отставки главы МВД Георгия Гахарии и председателя парламента. Протестующие предприняли попытку штурма здания. Полиция разогнала митинг, применив слезоточивый газ, резиновые пули и водометы. Как сообщают грузинские СМИ, задержано несколько десятков человек. По последним данным, пострадали 240 человек, в том числе 80 полицейских.

Причиной митинга стало обернувшееся скандалом участие депутата Госдумы Сергея Гаврилова, а также других делегатов из России в 26-й сессии Генассамблеи Международной ассамблеи православия (МАП). В четверг утром Гаврилов в качестве президента МАП открыл заседание сессии в здании парламента Грузии. Оппозиционные грузинские депутаты возмутились тем, что Гаврилов обратился к делегатам, сидя в кресле председателя парламента. Представители оппозиции не дали продолжить работу Генассамблеи.