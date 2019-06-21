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Синоптики прогнозируют в Центральной России жару до плюс 34 градусов

Температура воздуха поднимется на 7-8 градусов выше климатической нормы
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© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Температура воздуха в некоторых регионах Центрального Федерального округа в ближайшие выходные поднимется на 7-8 градусов выше климатической нормы и достигнет отметки в плюс 34 градуса. Об этом сообщили в пятницу местные центры по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды и главные управления МЧС регионов.

Из-за аномально жаркой погоды на этой неделе приняты дополнительные меры по защите военнослужащих подразделений и частей общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО), дислоцированных в семи регионах ЦФО, сообщили в пятницу в пресс-службе округа. Военнослужащим Тамбовской, Воронежской, Белгородской, Курской, Брянской, Смоленской, Московской области выдадут фляги с запасом чистой воды, кроме того, принято решение об ограничении времени пребывания на солнце при проведении занятий и работ. Учитывая пожароопасную обстановку, нештатные пожарные команды, а также подразделения беспилотной авиации были переведены на усиленный режим службы, дополнительный инструктаж получил личный состав пожарных команд, также отработаны противопожарные тренировки.

На территории Тамбовской и Тульской областей, по данным региональных главков МЧС, ожидается аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха выше климатической нормы на 7 и более градусов. В субботу днем столбики термометров поднимутся до плюс 32 градусов, ночью - около плюс 18, в воскресенье станет еще жарче - до плюс 34 градусов днем и плюс 20 градусов ночью. По данным Ярославского ЦГМС, в регионе в ближайшие двое суток днем до плюс 29 градусов, ночью - плюс 18, возможен кратковременный дождь. В соседней Костромской области чуть прохладнее - около плюс 27, отметили синоптики.

В Ивановской, Калужской и Тверской областях в субботу воздух прогреется до плюс 32, в воскресенье станет чуть прохладней - до плюс 25-27 градусов. В Ивановской области в отдельных районах ожидается град, порывистый ветер до 20 м/с. Спасатели объявили штормовое предупреждение в предстоящие выходные в связи с аномальной жарой в Курской и Белгородской областях - среднесуточная температура воздуха превысит климатическую норму на 7-8 градусов. По прогнозам синоптиков, днем воздух прогреется до плюс 32-33 градусов, осадков при этом не предвидится.

В Брянской, Воронежской и Липецкой областях днем в субботу и воскресенье воздух прогреется до плюс 34 градусов, ночью ожидается около плюс 23, сообщают синоптики. В Орловской области, по данным регионального гидрометцентра, днем в выходные до плюс 32 градусов, ночью около 21 градуса тепла. В Смоленской области, по данным ЦГМС, в субботу до плюс 29 днем и около 20 ночью, в воскресенье температура опустится до плюс 26 градусов, дождь, гроза.

До плюс 32 днем прогреется воздух в Рязанской области, ночью до плюс 16, ветер юго-западный, 17 м/с, возможен дождь. На юге и западе Владимирской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность - пятый класс. Температура воздуха до плюс 29 тепла днем и до плюс 18 градусов ночью.

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