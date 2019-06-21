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"Прямая линия с Владимиром Путиным" - 2019

"Единая Россия" в регионах отследит работу по поднятым на прямой линии Путина проблемам

Секретарь генсовета партии Андрей Турчак отметил, что депутатский контроль также будет осуществляться над выполнением национальных проектов

ЯЛТА /Республика Крым/, 21 июня. /ТАСС/. Депутаты от "Единой России", работающие в региональных парламентах и местных советах, будут контролировать, как идет работа по темам, затронутым во время прямой линии с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщил ТАСС в пятницу после заседания межрегионального координационного совета партии секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.

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В ходе "Прямой линии с Владимиром Путиным" россияне поднимали вопросы строительства школ и детсадов, низких зарплат в бюджетной сфере, дефицита медицинских специалистов в регионах и многие другие.

"Когда возникают локальные вопросы по конкретным территориям, наши депутаты отрабатывают, выезжают на место с представителями органов исполнительной власти. Начиная от водонапорной башни и заканчивая некорректным поведением - любые вопросы. На контроль, конечно, возьмем", - сказал Турчак, отвечая на вопрос о том, какие действия предпримет партия после прямой линии.

Политик уточнил, что часть вопросов требует изменения законодательства, другие проблемы можно решить и без этого.

Он добавил, что еще одним важным направлением депутатского контроля стали национальные проекты. "С одной стороны, ведем мониторинг по объектам. С другой стороны, мы фиксируем, что информированность населения находится на очень низком уровне. И разъяснение, информирование населения тоже поставлено как задача перед депутатами "Единой России", - отметил Турчак.

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Турчак, Андрей АнатольевичРоссия"Прямая линия с Владимиром Путиным" - 2019
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