Оперативная рабочая группа по ситуации с авиарейсами в Грузию создана в правительстве РФ

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Оперативная рабочая группа по координации взаимодействия с пассажирами российских авиакомпаний, которые осуществляют рейсы в Грузию, создана в правительстве РФ. Об этом сообщил в пятницу журналистам представитель вице-премьера Максима Акимова.

По его словам, перевозчикам даны указания открыть горячие линии в связи с ситуацией с авиарейсами в Грузию.

"В правительстве РФ создана оперативная рабочая группа для координации работы с пассажирами российских авиаперевозчиков, осуществляющих рейсы в Грузию. Компаниям даны поручения незамедлительно открыть горячие линии для информирования туристов, - сказал представитель вице-премьера. - Вопрос по пассажирам, дата вылета которых - после 8 июля, поручено проработать Минтрансу и Ростуризму в течение завтрашнего дня".