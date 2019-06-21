Электроснабжение более 40 тыс. жителей Грозного восстановлено

ГРОЗНЫЙ, 21 июня. /ТАСС/. Специалисты восстановили энергоснабжение домов более 40 тыс. жителей города Грозного, прерванное в пятницу из-за отключения высоковольтной линии (ВЛ). Об этом сообщили в пресс-службе компании "Чеченэнерго".

"Усилиями аварийной бригады управляемого компанией "Россети Северный Кавказ" АО "Чеченэнерго" восстановлено электроснабжение жителей части Ленинского, Старопромысловского и Заводского районов Грозного. Обесточенные в результате технологического сбоя потребители столицы Чечни полностью запитаны", - отметили в пресс-службе.

Как сообщалось ранее, 21 июня в результате отключения воздушной линии электропередачи 110 кВ "Грозный-330 - Восточная" около 128 700 человек остались без электроснабжения. В 20:03 напряжение частично восстановили, оставались без электроснабжения 42 900 человек.