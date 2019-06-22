МЧС предупредило о грозе и сильном ветре в ближайшие часы в Москве

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Гроза и сильный ветер ожидаются в Москве в ближайшие часы, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе МЧС РФ.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, 22 июня в связи с прохождением холодного фронта по территории Московской области с запада на восток в ближайшие 1-2 часа, с сохранением до конца текущих суток, местами в Москве ожидается гроза с дождем, в отдельных районах град, усиление ветра с порывами до 18 м/с", - сказали в пресс-службе.

Ранее в субботу МЧС предупреждало о жаре в столице до 33 градусов. В столичном Центре организации дорожного движения московским водителям посоветовали парковаться вдали от рекламных щитов и деревьев.