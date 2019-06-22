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МЧС распространило экстренное предупреждение о жаре в субботу в Москве

Температура воздуха может подняться до 33 градусов

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Сильная жара ожидается в Москве 22 июня. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС РФ.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, днем 22 июня в Москве ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха до 33 градусов", - рассказали в ведомстве.

В связи с жарой количество пожарных патрулей в лесопарках столицы будет увеличено до 1,4 тыс. человек. Они будут оснащены средствами пожаротушения и аптечками. По границам участков лесопарковых зон выставлены 13 временных подвижных постов из числа сводных отрядов по тушению природных пожаров Комплекса городского хозяйства.

"Мониторинг с воздуха проводят вертолеты "Московского авиационного центра" и 26 беспилотных летательных аппаратов", - уточнили в МЧС.

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