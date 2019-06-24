Гурцкая призвала не путать демонстрантов в Грузии с большинством населения страны

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Певица, член Общественной палаты РФ Диана Гурцкая считает, что большинство жителей Грузии настроены дружественно и гостеприимно по отношению к россиянам. Об этом она заявила ТАСС в понедельник.

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"Я сегодня вернулась из Грузии, где навещала отца. Хочу сказать о колоссальной разнице между демонстрантами и большинством жителей страны", - сказала Гурцкая.

По ее словам, гостеприимство - одна из основ грузинского общества, и "высказать неуважение к гостю - это стыд и позор".

"Ко мне на улице подошел человек, оказавшийся преподавателем университета, который сказал, что, если у властей не хватает понимания и такта, то он от себя хочет извиниться. И, как грузинка, я присоединяюсь к его словам и приношу извинения всем православным братьям и сестрам, чье мероприятие было сорвано", - сказала Гурцкая.

Она считает, что в России "всегда находили защиту люди разных национальностей и вероисповеданий, получали возможность раскрыть таланты и способности все люди доброй воли".

"Мой сын - ребенок смешанных кровей, в котором соединились два православных братских народа, столь много испытавших и страдавших за свою веру. Знаю, что эти народы не смогут разделить никакие политики", - заключила она.

Антироссийские выступления начались в Тбилиси 20 июня.