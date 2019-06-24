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"Прямая линия с Владимиром Путиным" - 2019

Сообщения в соцсетях о прямой линии с Путиным просмотрели около 110 млн пользователей

По данным компании "Медиалогия", было зафиксировано 368 тыс. постов и комментариев с упоминанием программы
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© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Сообщения о прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным, прошедшей 20 июня, просмотрели более 110 млн пользователей соцсетей, подсчитали в компании "Медиалогия".

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"По итогам прошедшей 20 июня "Прямой линии с Владимиром Путиным" было зафиксировано 368 тыс. постов и комментариев с ее упоминанием. Количество просмотров сообщений - 110 млн. Сумма лайков, репостов, ретвитов и комментариев, которые собрали посты в соцсетях и публикации в интернет-СМИ, составила 5,9 млн", - говорится в распространенном в понедельник сообщении компании.

При этом, по данным "Медиалогии" публикации интернет-СМИ собрали 1,1 млн лайков, репостов, ретвитов и комментариев. "Всего Интернет-СМИ (из рейтинга топ-200 "Медиалогии") опубликовали около 1 тыс. сообщений", - добавили в компании.

Передача "Прямая линия с Владимиром Путиным", во время которой президент РФ отвечал на вопросы граждан страны, продолжалась 4 часа 8 минут. За это время он ответил на 81 вопрос.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия"Прямая линия с Владимиром Путиным" - 2019
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