Сообщения в соцсетях о прямой линии с Путиным просмотрели около 110 млн пользователей

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Сообщения о прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным, прошедшей 20 июня, просмотрели более 110 млн пользователей соцсетей, подсчитали в компании "Медиалогия".

Какие слова чаще всего звучали во время прямой линии с Путиным

Человек, должный, говорить. Какие слова чаще всего звучали во время прямой линии с Путиным

"По итогам прошедшей 20 июня "Прямой линии с Владимиром Путиным" было зафиксировано 368 тыс. постов и комментариев с ее упоминанием. Количество просмотров сообщений - 110 млн. Сумма лайков, репостов, ретвитов и комментариев, которые собрали посты в соцсетях и публикации в интернет-СМИ, составила 5,9 млн", - говорится в распространенном в понедельник сообщении компании.

При этом, по данным "Медиалогии" публикации интернет-СМИ собрали 1,1 млн лайков, репостов, ретвитов и комментариев. "Всего Интернет-СМИ (из рейтинга топ-200 "Медиалогии") опубликовали около 1 тыс. сообщений", - добавили в компании.

Передача "Прямая линия с Владимиром Путиным", во время которой президент РФ отвечал на вопросы граждан страны, продолжалась 4 часа 8 минут. За это время он ответил на 81 вопрос.