Минздрав не поддерживает инициативу продажи алкоголя через интернет

МАХАЧКАЛА, 24 июня. /ТАСС/. Минздрав РФ считает, что разрешение продажи алкоголя через интернет приведет к увеличению его потребления и росту смертности населения трудоспособного возраста, сообщил ТАСС в понедельник заместитель министра здравоохранения Олег Салагай.

Ранее РБК со ссылкой на текст документа сообщило, что Министерство финансов РФ доработало законопроект о легализации онлайн-продаж алкоголя и планирует приступить к реализации проекта с 1 января 2020 года. В пояснительной записке к законопроекту указано, что он не противоречит концепции государственной политики по снижению злоупотребления алкоголем, так как одним из ее положений является повышение эффективности регулирования. Авторы законопроекта считают, что реализация проекта обеспечит более эффективное регулирование интернет-торговли чем "политика запретов".

"Министерство здравоохранения не поддерживает онлайн-продажу алкоголя по целому ряду причин, главная из которых - это увеличение доступности алкоголя. Мы должны понимать, что к алкоголю нельзя относиться легкомысленно, потому что существует научно доказанная связь между смертностью в трудоспособном возрасте и потреблением алкоголя. Чем выше потребление алкоголя, тем выше смертность в трудоспособном возрасте. У Министерства здравоохранения имеются очень веские основания полагать, что разрешение интернет продажи неизбежно увеличит продажи и потребление алкоголя", - сказал он.

Салагай также отметил, что разрешение интернет-торговли противоречит федеральному проекту "Укрепление общественного здоровья" нацпроекта "Демография", одной из основных целей которого является снижение продаж алкогольной продукции.

Ранее Минздрав РФ сообщил о снижении потребления алкоголя в России за последние восемь лет с 18 до 9,3 литра на душу населения. Это привело к сокращению числа алкогольных отравлений, а также связанных с употреблением алкоголя заболеваний, что выразилось в снижении смертности мужчин трудоспособного возраста на 18% с 2012 года. По данным Роскомнадзора, с июня 2018 года в России было заблокировано около 1,2 тыс. сайтов розничной продажи алкоголя, владельцы еще 3,5 тыс. интернет-страниц самостоятельно ограничили доступ к такой информации.