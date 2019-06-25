Президент Казахстана перечислил свой однодневный заработок в фонд помощи жителям Арыси

НУР-СУЛТАН, 25 июня. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев перечислил свой однодневный заработок в фонд помощи пострадавшим от ЧП в городе Арысь, где в понедельник произошел взрыв на армейском складе боеприпасов. Об этом сообщил в Facebook пресс-секретарь главы государства Берик Курмангали.

"Чрезвычайное происшествие в Арыси объединило всех казахстанцев. Никто не остался в стороне от беды. Глава государства Касым-Жомарт Токаев перечислил свой однодневный заработок в фонд помощи пострадавшим", - написал Курмангали.

Ранее ряд министерств и коммерческих организаций Казахстана сообщили, что перечислят однодневный заработок своих сотрудников в фонд оказания помощи пострадавшим в Арыси. Глава государства в понедельник вечером прибыл на место событий. Он встретился с эвакуированными жителями города Арысь и пообещал им, что город будет восстановлен.

В понедельник на одном из складов Вооруженных сил Казахстана, расположенном рядом с городом Арысь, произошло возгорание, повлекшее взрыв части боеприпасов. В результате ЧП погибли два человека - один гражданский, один военнослужащий, 89 госпитализированы. Проведена эвакуация жителей Арыси в близлежащие населенные пункты. Многие жилые дома получили повреждения. Население города составляет порядка 45 тыс. человек.