США отказали России в опубликовании переписки по вопросу взлома сервера Демпартии

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. США отказали России в публикации переписки по вопросу взлома сервера Демократической партии, при этом грубо искажают ее содержание. Об этом сообщил на брифинге заместитель директора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) Николай Мурашов.

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"Россия была вынуждена официально предложить американским властям опубликовать переписку по данному вопросу. Госдепартамент США ответил отказом, который обосновали необходимостью соблюдения договоренностей о конфиденциальности информационного обмена, - сказал Мурашов. - Но фактически именно американская сторона их нарушает. Например, это делает бывший координатор государственного департамента Кристофер Пэйнтер. На международных мероприятиях он продолжает позиционировать себя в качестве официального лица и не только публично комментирует указанную переписку, но и грубо искажает ее характер и содержание".

По словам замглавы центра кибербезопасности РФ, также американские СМИ намеренно замалчивали мнения авторитетных американских экспертов о том, что информационные ресурсы Демпартии были плохо защищены.

"Игра без правил"

Мурашов также заявил, что спецслужбы США используют недостоверные данные о кибератаках в политических целях.

Он напомнил, что в опубликованном в сентябре 2018 года руководстве по атрибуции компьютерных атак, разработанном американским разведсообществом, "честно признается, что определение источника атаки - очень сложный процесс".

"В доказательной базе часто имеются значительные пробелы, необходимые данные могут быть недоступны. Кроме того, не всем из них можно доверять, так как они имеют низкий уровень достоверности. На выручку приходят так называемые косвенные данные, которые ни один суд даже не принял бы к рассмотрению", - пояснил эксперт.

"Определяющим фактором атрибуции становится политический контекст, точнее увязка компьютерной атаки с текущей политической ситуацией, - заметил Мурашов. - Именно поэтому США виноватых всегда знают заранее. Это всего четыре страны: Россия, Китай, Северная Корея и Иран".

"В чем причина такой ситуации? Почему политическая оценка разительно отличается от мнения технического и экспертного сообщества? На какой почве вырастают мифы о русских, китайских или каких-то других хакерах? Кто их порождает?" - задал он вопросы.

"Для нас ответ очевиден: эту "игру без правил" ведут американские спецслужбы. Их задача - подавить всех, кто не входит в клуб единомышленников, и обеспечить себе доминирование в информационной сфере", - констатировал замглавы НКЦКИ.

Боязнь консультаций и casus belli

"Видимо, из опасения разоблачения США отказываются от двусторонних экспертных консультаций с Россией: ведь они могут показать безосновательность их политических решений", - сказал эксперт.