Каждый член экипажа совершившего аварийную посадку Ан-24 был застрахован на 2 млн рублей

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Члены экипажа самолета Ан-24, совершившего аварийную посадку на севере Бурятии, были застрахованы на сумму до 2,025 млн рублей каждый. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе страховой компании "СОГАЗ".

"Экипаж самолета Ан-24 АО "Авиакомпания "Ангара", совершившего аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска Республики Бурятия, был застрахован в АО "СОГАЗ" от несчастных случаев на страховую сумму в размере 2,025 млн рублей каждый. Выплаты в данном размере полагаются родственникам погибших после признания происшествия страховым случаем", - говорится в сообщении.

Размер выплат для пострадавших пассажиров будет рассчитан в зависимости от тяжести полученных травм, но не более 2 млн рублей на каждого пассажира. По закону об обязательном страховании ответственности перевозчика жизнь и здоровье каждого пассажира страхуется на сумму не менее 2 млн рублей.

Согласно Воздушному кодексу РФ, члены экипажа должны быть застрахованы на сумму не менее 1 млн рублей. При гибели членов экипажа, как правило, еще 1 млн рублей полагается от Фонда соцстрахования.