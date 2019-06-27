Глава МВД Грузии допустил запрет на применение резиновых пуль при разгоне митингов

ТБИЛИСИ, 27 июня. /ТАСС/. Глава МВД Грузии Георгий Гахария допустил возможность введения запрета на использование резиновых пуль при разгоне митингов. Об этом он заявил в четверг на встрече с журналистами, обсуждая события 20 июня в Тбилиси у парламента страны.

"В снаряжении (полицейских - прим. ТАСС) были только те пули, легитимность которых не стоит под вопросом, однако формы их использования, может быть, не были соблюдены. Что же касается вопроса изъятия пуль, то это возможно. Это необходимо серьезно и профессионально изучить. Я думаю, что мы однозначно готовы для того, чтобы запретить пули определенного вида, однако еще раз повторяю, это нужно изучить профессионально. Для этого мы привлечем иностранных коллег, которые нам помогут", - сказал Гахария.

По словам главы МВД, отдельным приказом необходимо установить регламент использования резиновых пуль, что поможет повысить контроль за их применением.

Использование резиновых пуль - главная претензия митингующих к главе МВД. Дело в том, что при разгоне митинга 20 июня пострадали 240 человек, среди которых и 31 представитель местных и зарубежных СМИ. Большинство из пострадавших получили пулевые ранения. Некоторые потеряли зрение. Митингующие утверждают, что полицейские стреляли в них целясь. В связи с этим прокуратура Грузии возбудила уголовное дело на предмет возможного превышения служебных полномочий со стороны полицейских. МВД уже приостановило полномочия 10 полицейским.

20 июня в Тбилиси начались организованные оппозицией антироссийские выступления, поводом для которых стало участие депутата Госдумы Сергея Гаврилова в сессии Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия. Для обеспечения безопасности российских граждан президент РФ Владимир Путин подписал указ о запрете пассажирского авиасообщения с Грузией с 8 июля. На фоне политического кризиса ушел в отставку спикер парламента Ираклий Кобахидзе, а правящая партия согласилась с частью требований оппозиции, в том числе провести парламентские выборы в 2020 году по пропорциональной системе с нулевым избирательным барьером.