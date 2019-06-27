Путин заверил, что в РФ ничего не имеют против людей нетрадиционной сексуальной ориентации

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил, что в РФ ничего не имеют против нетрадиционной сексуальной ориентации или разнообразной половой самоидентификации, но за этим нельзя забывать культуру и традиционные устои миллионов людей. Об этом он рассказал в интервью британской газете Financial Times , которое было опубликовано в четверг на сайте Кремля.

Говоря о том, что современная либеральная идея себя изжила и вступила в противоречие с интересами подавляющего большинства населения мира, Путин, в частности, обратил внимание на ситуацию с традиционными ценностями.

"Я не хочу никого обидеть, понимаете, нас и так делают гомофобами и так далее. А мы ничего не имеем против людей нетрадиционной сексуальной ориентации. Дай бог здоровья, пусть живут так, как считают нужным. Но некоторые вещи для нас кажутся избыточными", - сказал российский лидер и продолжил: "Что касается детей, напридумывали, я не знаю, там пять полов уже или шесть полов".

"Я даже не могу их воспроизвести, я не знаю, что это такое. Хотя пускай всем будет хорошо, мы ничего против никого не имеем. Но нельзя за этим забывать и культуру, и традиции, и традиционные устои семей, которыми живут миллионы людей коренного населения", - сказал глава государства.

Религия - не опиум

Отвечая на вопрос о месте религии в современном обществе, Путин подчеркнул, что "она должна играть ту роль, которая сложилась на сегодняшний день" и "ее нельзя выталкивать из этого культурного пространства, нельзя злоупотреблять ничем".

На вопрос, является ли религия опиумом для народа, президент РФ подчеркнул: "Нет, не является".

Российский лидер обратил, в частности, внимание на ситуацию в католицизме. "<…> Есть там проблемы? Есть. Но нельзя их выпячивать и с помощью этих проблем пытаться уничтожить саму Римскую католическую церковь - вот чего нельзя делать", - заметил Путин, пояснив, что ему иногда кажется, что отдельные проблемы в католической церкви "начинают вот этими либеральными кругами использоваться как инструмент уничтожения самой церкви". "Вот что я считаю неправильным и опасным", - сказал глава государства.

Он отметил, что все, даже атеисты, живут в мире, основанном на библейских ценностях. "Можно об этом не вспоминать каждый день и не ходить в церковь, там лоб не бить об пол, показывая, какой ты христианин или мусульманин, или иудей, но в душе, в сердце должны быть какие‑то основополагающие человеческие правила и моральные ценности. В этом смысле традиционные ценности стабильнее, важнее для миллионов людей, чем эта либеральная идея, которая, на мой взгляд, прекращает свое существование, действительно", - подчеркнул глава российского государства.

"Но я чувствую, что вы далеки от религии, потому что уже без пятнадцати час ночи по московскому времени, а вы все продолжаете меня мучить. Как у нас говорят, креста на вас нет", - в шутку обратился Путин к журналисту Financial Times.