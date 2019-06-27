Выпущенные косатки движутся к Шантарским островам

ТАСС, 28 июня. Две косатки из приморской бухты Средней, выпущенные в море в Сахалинском заливе, двигаются в сторону Шантарских островов, где они были выловлены. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).

"Сигналы со спутниковых меток, установленных на плавниках косаток, сообщают, что животные с момента выпуска уже проплыли около 100 км. Косатки движутся в сторону Шантарских островов. Этот именно тот район, где их поймали, и где, возможно, находится их семья", - сообщил пресс-секретарь ВНИРО Алексей Смородов.

Он добавил, что за время нахождения в центре адаптации в Приморье животные не утратили природных навыков. Согласно данным спутниковых меток, самец и самка движутся вместе.

Транспортировка животных

Смородов добавил, что перевозка косаток и белух по морю в шторм могла убить животных.

Ранее в "Гринпис России" заявили, что транспортировка косаток и белух была проведена с нарушениями международных стандартов, установленных для подобных мероприятий. Также экологи указали на непрозрачность процесса выпуска.

"При прибытии на мыс Перовского мы встретили шторм на море, который продолжался несколько дней. Если бы был выбран морской путь транспортировки, о котором говорят общественники как о наиболее правильном с их точки зрения, то животные попали бы в него. Для косаток качка губительна, поскольку они дезориентируются и могут захлебнуться или получить серьезные заболевания, так как они перестают контролировать открытие и закрытие дыхальца, и туда попадает вода", - сообщил пресс-секретарь Алексей Смородов.

Он добавил, что правильность такого решения подтверждают и выводы консилиума ученых, в который входили и представители общественности из команды известного океанолога Жана-Мишеля Кусто. При этом говорить о стандартах и общепринятых нормах в данной ситуации невозможно, так как операция уникальная и подобных ей в мире не проводилось, добавил Смородов.

Доступ наблюдателей к процессу также был ограничен, по словам пресс-секретаря, ради безопасности и успеха операции.

"Мы остерегались провокаций, которые могли быть на каждом этапе транспортировки. Это бы помешало нам успешно закончить операцию по выпуску животных. На всем пути следования автотранспортом было сопровождение ГИБДД, мы могли оперативно ораганизовать подвоз льда, необходимых материалов в случае повышения температуры в ваннах с животными и иных нештатных ситуаций. Результат - животные живы и они на свободе", - сказал Смородов.

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