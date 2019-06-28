Союз журналистов проконтролирует расследование конфликта с сотрудником мэрии Новороссийска

КРАСНОДАР, 28 июня. /ТАСС/. Союз журналистов Краснодарского края взял на контроль ход расследования конфликта между корреспондентом газеты в Новороссийске и помощником мэра. В правоохранительные органы направлены запросы, сообщила ТАСС в пятницу председатель союза Диана Горбань.

"Ход расследования взят на личный контроль, нами направлены запросы в следственные органы, управление полиции, администрацию Новороссийска. Недопустимо никакое воспрепятствование журналисткой деятельности, если журналист соблюдает закон. Мы выступаем за объективность расследования в данной ситуации", - сказала Горбань.

Накануне главный редактор "Нашей газеты в Новороссийске" Маргарита Дьяченко сообщила, что сотрудник издания Ольга Макаренко отправилась на редакционное задание, чтобы осветить тему прорыва канализационного коллектора в районе особо охраняемой природной территории "Прилагунье". С ее слов, когда Ольга попыталась сфотографировать стоки, помощник мэра Новороссийска Анжелика Коваленко выхватила у нее телефон и попыталась удались записи, Ольга попробовала забрать телефон и в ответ получила удар по голове.

Коваленко, комментирую инцидент, назвала свои действия самообороной. По данным мэрии Новороссийска, журналист находилась на территории, где велись аварийно-восстановительные работы. Корреспондента неоднократно просили покинуть территорию, поскольку находиться там было опасно, но та отказывалась.

Председатель Союз журналистов Кубани сообщила, что руководство газеты заявило о наличии свидетелей, зафиксировавших происходившее на видео. Для объективности разбирательств союз запросил эту видеозапись.

Полиция на Кубани проводит проверку конфликта между журналисткой и помощницей мэра. Заявления в правоохранительные органы подали друг на друга обе участницы инцидента.