Грузинская диаспора в России попросила Путина возобновить авиасообщение между странами

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Глава Федеральной грузинской национально-культурной автономии в России Георгий Цурцумия обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой восстановить авиасообщение между РФ и Грузией. Открытое письмо опубликовано в пятницу на сайте грузинской диаспоры в России.

"Уважаемый Владимир Владимирович, прошу вас как можно скорее возобновить авиасообщение между Россией и Грузией, чтобы отношения между народами и личные судьбы людей не оказались изломанными", - говорится в опубликованном письме.

Цурцумия в своем письме заявил также о некомпетентности грузинских политиков, занимающих "ответственные посты" и отметил, что они "не решают проблем, а создают их". "Я считаю совершенно неуместными и необдуманными заявления [некоторых грузинских политиков] о том, что Россия является организатором протестов и никакие общественные контакты с Россией, даже чисто культурные, невозможны", - пишет руководитель грузинской диаспоры в РФ. "Уверен, что руководствам России и Грузии необходимо, наконец, сесть за стол переговоров и найти выход из скопившихся за эти годы проблем", - добавил он.

20 июня в Тбилиси начались организованные оппозицией антироссийские выступления, поводом для которых стало участие депутата Госдумы Сергея Гаврилова в сессии Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия. Для обеспечения безопасности российских граждан президент РФ Владимир Путин подписал указ о запрете пассажирского авиасообщения с Грузией с 8 июля. На фоне политического кризиса ушел в отставку спикер парламента Ираклий Кобахидзе, а правящая партия согласилась с частью требований оппозиции, в том числе провести парламентские выборы в 2020 году по пропорциональной системе с нулевым избирательным барьером.