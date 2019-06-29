Иркутский губернатор: запасы на складах позволят обеспечить выпечку хлеба на 20 дней

БРАТСК /Иркутская обл/, 29 июня. /ТАСС/. Имеющиеся на складах запасы муки и пшеницы позволят обеспечить потребность пострадавших от паводка территорий в выпечке хлеба на 20 дней. Об этом заявил в субботу губернатор Иркутской области Сергей Левченко на совещании в связи с наводнением в Иркутской области.

"Вопросы по обеспечению продуктами питания, предметами первой необходимости решены в полном объеме. Запас бутилированной воды имеется. На складах размещено 22 т продовольственной муки, 400 т продовольственной пшеницы, которая может быть использована для производства муки. Имеющиеся сегодня запасы позволят обеспечить потребность в выпечке хлеба на 20 дней, и запасы готовятся для пополнения", - сказал он.

"Информация до населения Иркутской области об опасностях, возникающих при ЧС, доводилась через радио, телевидение, мобильных операторов сотовой связи и путем проезда по улицам и поквартирных обходов", - добавил Левченко.

Ранее председатель законодательного собрания Иркутской области Сергей Сокол сообщил ТАСС, что из подтопленного Тулуна от местного населения поступала информация о том, что цена на хлеб в городе выросла до 100 рублей за батон. В правительстве Иркутской области назвали это недопустимым и пообещали разобраться с ситуацией совместно с правоохранительными органами.