Детский центр "Океан" в Приморье готов принять детей из зоны паводка в Иркутской области

ВЛАДИВОСТОК, 1 июля. /ТАСС/. Всероссийский детский центр (ВДЦ) "Океан" готов принять на отдых и реабилитацию детей из Иркутской области, где объявили режим чрезвычайной ситуации в связи с паводком. Об этом сообщается в понедельник на официальном сайте ВДЦ.

"В зоне бедствия на данный момент находятся десятки населенных пунктов. Мы будем искренне рады встретить ребят из Иркутской области на сменах ВДЦ "Океан". Квалифицированный персонал и вожатые окружат их заботой и вниманием", - приводятся в сообщении слова директора ВДЦ "Океан" Андрея Базилевского.

Отмечается, что детский центр во Владивостоке имеет большой опыт реабилитации детей, оказавшихся в зонах бедствия. В ВДЦ "Океан" уже отдохнули 150 школьников из районов Забайкалья, охваченных лесными пожарами.

Для детей из Иркутской области готовится насыщенная образовательная программа, мероприятия на свежем воздухе, на берегу Японского моря, спортивные соревнования, пятиразовое питание.

Из-за паводка в 28 населенных пунктах Иркутской области были подтоплены 1,7 тыс. домов, где проживают 4,2 тыс. человек. В 15 пунктах временного пребывания размещены 1,3 тыс. человек. Паводки в Иркутской области начались из-за проливных дождей, в регионе ввели режим ЧС. В пострадавшие от наводнения территории продолжается доставка гуманитарного груза.