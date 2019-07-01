Проект по раздельному сбору мусора стартовал в двух нацпарках Архангельской области

Стоимость проекта составляет €120 тыс. Нацпарк заранее начал проводить большую подготовительную работу и внедрять раздельный сбор мусора на пилотных площадках, например, в деревне Вершинино, где находится центральная база Кенозерского парка. "Большой блок подготовительных работ мы уже провели, в первую очередь, работы по экологическому просвещению, по вовлечению и информированию местных жителей, посетителей национальных парков, поскольку очевидно, что одной инфраструктуры совершенно недостаточно, - отметила собеседница агентства, - это ошибка, которую часто делают, когда создают инфраструктуру, но совершенно не объясняют, зачем это нужно, как это работает. Тут важно идти параллельными шагами: и инфраструктуру создавать, и людей вовлекать. Как посетителей и широкую общественность, так и внутреннюю: это наши сотрудники, местные жители".

"Стартовал проект по раздельному сбору отходов в Кенозерском национальном парке и в Онежском Поморье. Мы подписали соглашение о предоставлении гранта с Северной экологической финансовой корпорацией (NEFCO), которая будет финансировать этот проект. Мы очень долго шли к этому соглашению, и вот теперь можем говорить о начале реализации проекта", - сказала Яковлева.

АРХАНГЕЛЬСК, 1 июля. /ТАСС/. Проект по раздельному сбору отходов стартовал в национальных парках "Кенозерский" и "Онежское Поморье" в Архангельской области. Об этом в понедельник рассказала ТАСС заместитель директора по развитию Кенозерского национального парка Александра Яковлева.

Яковлева пояснила, что, если туристы в той или иной степени готовы разделять мусор, то убедить местных жителей оказалось сложно. "Раздельным сбором отходов на объектах своей инфраструктуры мы уже начали заниматься, это понятно, - отметила она, - но мы перед собой ставили задачу ответить на вопрос, что делать с местными жителями. Сейчас очень много говорят о раздельном сборе отходов, но это в городах. В деревнях об этом вообще очень мало думают, о создании таких условий, и, по оценкам специалистов, в Архангельской области в таком масштабном формате мы впервые говорим о раздельном сборе отходов для жителей деревень".

Первые контейнеры для раздельного сбора отходов установили в 2013 году, но ими пользовались в основном сотрудники парка. Как рассказала заместитель директора, для вовлечения местных жителей нацпарк будет выделять небольшие гранты индивидуальным предпринимателям и ТОСам (территориальным общественным самоуправлениям) для подключения их к проекту. "Мы будем не просто устанавливать контейнеры и принимать отходы, нет, мы будем вовлекать местных жителей: и индивидуальных предпринимателей, где-то ТОСы, выдавать им небольшие гранты на реализацию этих проектов по раздельному сбору отходов", - добавила она.

Первый такой проект под названием "Деревни с чистой совестью" уже стартовал в деревне Пурнема Онежского района в нацпарке "Онежское Поморье". "Они будут нашим пилотным ТОСом, который при поддержке парка внедрит у себя раздельный сбор отходов", - пояснила Яковлева.

Досортировка и вывоз

На территории Кенозерья около 1,6 тыс. местных жителей, парк ежегодно посещает около 17 тыс. туристов, в Онежском Поморье формально населения нет, но в деревнях, которые граничат с парком, живет около 900 человек, в нацпарке в год бывает около 16 тыс. посетителей.

В Кенозерском парке будет оборудовано 32 площадки для раздельного сбора отходов, в "Онежском Поморье" - шесть, появятся три центра обращения с отходами с помещениями для досортировки, прессования и накопления, для вывоза вторсырья с объектов парк приобретет два специальных автомобиля. "Все турстоянки, гостиницы, гостевые дома постепенно будут оборудованы трех- или четырех-ведерной системой для раздельного сбора отходов, - рассказала Яковлева. - После первого этапа сортировки они пойдут на специальные площадки для раздельного сбора отходов. Мы построим центры обращения с отходами, где будет происходить более глубокая досортировка, и туда будут приезжать машины за прочими отходами, за тем, что осталось - "хвосты", неполезные фракции".

То, что можно переработать, будет прессоваться. "Рассортированное и спрессованное вторсырье будут забирать приемщики вторсырья, с которыми у нас уже заключены соглашения, - добавила собеседница агентства, - и будут вывозить его на заводы Вологодской и Ленинградской областей. Они уже работают, мы ездили проверяли их инфраструктуру, смотрели, как они работают, это достаточно стабильно работающие предприятия".

Вторсырье на снегоходах

По словам Яковлевой, в Кенозерском национальном парке вывозить отходы и вторсырье большой проблемы не составит. "В Кенозерье дороги есть, они разные, но они есть, - сказала она. - А вот в Онежском Поморье гораздо сложнее". Практически все населенные пункты Онежского Поморья не имеют транспортного сообщения с большой землей: попасть туда можно либо по морю в летний период, либо на снегоходах зимой.