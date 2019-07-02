Посольство РФ в Чехии окажет поддержку россиянам, затронутым отменой рейсов между странами

ПРАГА, 2 июля. /ТАСС/. Посольство РФ в Чехии окажет необходимую консульскую поддержку россиянам, затронутым ситуацией с отменой ряда рейсов российских авиакомпаний из Чехии в Россию. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе диппредставительства.

"Посольство России в Чехии подтверждает, что чешской стороной были аннулированы разрешения на выполнение рейсов российских авиаперевозчиков, - сказали в пресс-службе. - В настоящее время проблема решается по линии авиационных властей двух стран. Рассчитываем на скорейшее урегулирование ситуации, создавшей трудности сотням пассажиров. Посольство готово оказать российским гражданам необходимую консульскую поддержку".

На официальной странице посольства в социальных сетях Facebook и Instagram размещены телефоны горячей линии авиакомпаний "Аэрофлот", "Уральские авиалинии" и "Победа".