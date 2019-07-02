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Пожар на глубоководном аппарате в российских водах
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Медведев выразил соболезнования семьям подводников, погибших при пожаре на аппарате ВМФ

В результате пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате 1 июля погибли 14 моряков

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев соболезнует в связи с гибелью подводников в результате пожара на глубоководном аппарате Военно-морского флота.

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Об этом сообщил пресс-секретарь главы правительства Олег Осипов.

"Председатель правительства выразил соболезнования родным и близким моряков-подводников, погибших в результате ЧП на глубоководном аппарате Минобороны РФ", - сказал он.

Соболезнования родным погибших также выразил председатель Госдумы Вячеслав Володин. "Их трагическая гибель - это огромное горе для семей, близких, всех нас. Светлая память", - приводит слова спикера пресс-служба Госдумы.

Ранее во вторник Минобороны сообщило, что 1 июля в российских территориальных водах на научно-исследовательском глубоководном аппарате, предназначенном для изучения придонного пространства и дна Мирового океана в интересах Военно-морского флота России, в ходе проведения батиметрических измерений возник пожар. В результате погибли 14 моряков-подводников.

В новость были внесены изменения (21:34 мск) - добавлены соболезнования спикера Госдумы 

Теги
Путин, Владимир ВладимировичВолодин, Вячеслав ВикторовичМедведев, Дмитрий АнатольевичРоссияПожар на глубоководном аппарате в российских водах
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