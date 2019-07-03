Незарегистрированные в зоне паводка жители смогут получить компенсации через суд

ТАСС, 3 июля. Вопросы выплаты компенсаций гражданам, пострадавшим от паводков в Иркутской области, но не имеющим там постоянной регистрации, будут решаться в судебном порядке. Жителям будет необходимо доказать в суде, что они фактически проживали в зоне паводка, сообщили ТАСС в среду в областном министерстве социального развития, опеки и попечительства.

"Выплаты предоставляются в соответствии с федеральным законодательством. [Если пострадавшие от паводка граждане не имеют постоянной регистрации,] им нужно обратиться в суд с предоставлением доказательств, что они постоянно проживали в этом месте, суд будет принимать решения. У нас были прецеденты при пожарах несколько лет назад, что суд принимал решение о том, чтобы выплатить [компенсации] тем, кто не был прописан, кто использовал дачу в качестве дома", - рассказал собеседник агентства.

Судебное рассмотрение данных вопросов приведет к увеличению сроков выплат, однако, по мнению властей, решения будут приниматься в максимально короткие сроки. "Такие дела не затягиваются", - отметили в министерстве.

По последним данным МЧС, единовременная материальная помощь в размере 10 тыс. рублей уже выплачена 6087 людям. В муниципалитетах создано 48 комиссий по оценке ущерба. Они обследуют места проживания граждан, пострадавших от паводка.