Отец Ассанжа рассказал о состоянии здоровья основателя WikiLeaks

ТАСС, 3 июля. /ТАСС/. Отец арестованного в Лондоне основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа Джон Шиптон заявил в среду, что состояние здоровья его сына стабилизировалось и он готов продолжать борьбу за свободу прессы.

США, Швеция и Великобритания против Ассанжа. В чем обвиняют основателя WikiLeaks

"Его [Ассанжа] здоровье стабилизировалось, и его дух очень силен. Он полон решимости бороться за свою свободу и свободу прессы, чтобы информировать нас о том, что делают наши правительства", - приводит слова Шиптона телеканал SBS.

Отец создателя WikiLeaks также отметил, что Ассанж продолжит борьбу против попыток США добиться его экстрадиции в эту страну, где ему предъявлены обвинения за хакерскую деятельность.

3 июля Джулиану Ассанжу исполняется 48 лет. Как отмечает SBS, в Мельбурне и еще примерно 60 городах по всему миру сторонники Ассанжа проводят праздничные мероприятия в честь для рождения главы WikiLeaks.

В конце мая Ассанж был перемещен в больничное отделение пенитенциарного учреждения из-за ухудшения состояния здоровья. Опасения у медиков вызвал в первую очередь тот факт, что Ассанж стремительно терял вес, хотя и не вел голодовку. В середине июня адвокат Ассанжа Дженнифер Робинсон сообщила, что он по-прежнему остается в больничном отделении, и выразила крайнюю обеспокоенность состоянием его здоровья.

Ранее врачи диагностировали у основателя WikiLeaks депрессию средней тяжести, инфекции дыхательных путей и проблемы с зубами вследствие многолетнего пребывания в посольстве Эквадора, где он попросил политического убежища в июне 2012 года, чтобы скрыться от британских властей.