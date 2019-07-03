САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июля. /ТАСС/. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования семьям погибших в Баренцевом море подводников. Об этом сообщается в среду на его официальной странице в соцсети "ВКонтакте".

"Приношу глубокие соболезнования семьям погибших подводников в Баренцевом море. Команда была закреплена за нашей военной частью и в последнее плавание отправилась из Петербурга. Память о наших героях всегда будет с нами", - говорится в сообщении.

Первого июля на научно-исследовательском глубоководном аппарате, предназначенном для изучения придонного пространства и дна Мирового океана в интересах Военно-морского флота России, возник пожар. В результате погибли 14 моряков-подводников. Как отметили в военном ведомстве, "благодаря самоотверженным действиям команды очаг возгорания был ликвидирован".

В настоящее время глубоководный аппарат находится на военно-морской базе Североморск. Расследование проводит главнокомандующий Военно-морским флотом, устанавливаются причины произошедшего. Военные следователи начали проверку по факту гибели моряков-подводников.