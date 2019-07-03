В Москве начальника антинаркотического подразделения УВД по ЗАО отстранили от должности

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Начальник подразделения по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО столичной полиции Андрей Щиров после "дела Голунова" на время проведения проверки отстранен от занимаемой должности. Об этом ТАСС сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Москве Юрий Титов.

"Сотрудник в настоящее время отстранен от исполнения служебных обязанностей по занимаемой должности на период проведения проверки, которая сейчас продолжается", - сказал он.