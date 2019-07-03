В Москве начальника антинаркотического подразделения УВД по ЗАО отстранили от должности

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Начальник подразделения по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО столичной полиции Андрей Щиров после "дела Голунова" на время проведения проверки отстранен от занимаемой должности. Об этом ТАСС сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Москве Юрий Титов.
"Сотрудник в настоящее время отстранен от исполнения служебных обязанностей по занимаемой должности на период проведения проверки, которая сейчас продолжается", - сказал он.
Журналиста "Медузы" Ивана Голунова задержали на Цветном бульваре в Москве 6 июня, при личном досмотре полицейские обнаружили у него около 4 г наркотического средства метилэфедрона. Также в полиции заявили, что нашли еще 5 г кокаина в квартире, которую снимает журналист. Никулинский суд отправил Голунова под домашний арест. Он сам изначально отрицал вину в попытке сбыта наркотиков, его защита считает, что запрещенные вещества ему подкинули. Задержание вызвало широкий общественный резонанс. Коллеги Голунова провели пикеты у здания ГУ МВД по Москве на Петровке, 38.
11 июня по результатам комплексных экспертиз обвинения с журналиста были сняты, он был освобожден. 13 июня президент РФ Владимир Путин подписал указ об увольнении начальника управления внутренних дел по Западному административному округу ГУ МВД РФ по Москве Андрея Пучкова и начальника управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД РФ по Москве Юрия Девяткина.