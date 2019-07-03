Регионы готовы принять на летний отдых до 1,5 тыс. детей из Иркутской области

"После совещания в Братске [которое в субботу провел президент] откликнулись не только соседи, но и другие регионы - Тула, Тверь, Ставрополье, Приморье, Ярославль. Они выразили готовность принять детей. Всего где-то до 1,5 тыс. детей готовы принять и разместить на период летнего отдыха", - сказал он на совещании президента РФ с членами правительства.

Президент РФ Владимир Путин на совещании 29 июня в связи с наводнением в Иркутской области дал поручение организовать для детей из пострадавших районов отдых в летних лагерях по всей стране. "Дети из пострадавших районов должны быть отправлены в летние лагеря, в том числе в другие регионы, младшие дети должны быть размещены вместе с родителями", - распорядился Путин.

Паводок в Иркутской области, где сейчас действует режим ЧС, начался в конце июня, уровень воды в реке Ие почти на 7 метров превышал критические отметки. Всего в зоне бедствия оказались 83 населенных пункта в шести районах, с 25 июня были подтоплены свыше 10 тыс. жилых домов, в которых проживают более 32 тыс. человек. Президент России Владимир Путин в ночь на 30 июня провел в Братске совещание по ситуации в подтопленных районах. По последним данным, в результате паводка погибли 20 человек и судьба 15 пока неизвестна.