Название арт-парка на набережной в центре Петербурга выберут через народное голосование

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июля. /ТАСС/. Жители Санкт-Петербурга выберут название будущего арт-парка на набережной Малой Невы в центре города путем открытого голосования на сайте. Об этом сообщила в четверг пресс-служба городской администрации.

"Санкт-Петербургский союз архитекторов выступил с инициативой проведения онлайн-голосования за название и тематическую наполненность нового паркового пространства на Добролюбова и разработал интернет-площадку для организации открытого народного голосования - art-park.spb.ru", - говорится в сообщении.

Ранее на совещании с членами городского правительства врио губернатора Петербурга Александр Беглов распорядился провести конкурс на выбор названия арт-парка, в котором могли бы принять участие все желающие. Жители Петербурга уже направляли свои предложения по названию будущего парка на страницу Беглова в социальной сети "ВКонтакте". "Проанализировав данные предложения, отобрано 24 наиболее популярных названия, из которых горожанам путем голосования предстоит выбрать наиболее органичный с их точки зрения вариант. Также есть возможность предложить свой альтернативный вариант", - отметили в пресс-службе.

Топонимическая комиссия Петербурга высказала рекомендацию дать парку историческое название, которое применялось для этого места - "Тучков буян". Буяном раньше называлось место на берегу, служащее для склада товаров. На набережной Малой Невы в этой части располагалось здание пеньковых складов, выстроенное в 1763-1772 годах, которое потом в городе называли "дворец Бирона". По данным пресс-службы администрации, это пожелание топонимической комиссии будет принято во внимание, но окончательное решение останется за петербуржцами.

Концепция создания новой культурной зоны - арт-парка с Дворцом танца Бориса Эйфмана на набережной Малой Невы вместо ранее запланированного на этой территории судебного квартала была предложена Бегловым 23 апреля и получила одобрение президента России Владимира Путина.

Речь идет об участке в границах проспекта Добролюбова, набережной Малой Невы, переулка Талалихина и западной границы площади Академика Лихачева. Прогулочная зона займет все пространство набережной между Биржевым и Тучковым мостами и продолжится до Петропавловской крепости. Общая площадь парковой зоны составит около 6 га. В арт-парке планируется построить подземный концертный, театральный, выставочный комплекс, а сверху - парк и Дворец танца Эйфмана.