Вильфанд: Гидрометцентр и МЧС сделали все, чтобы предупредить Иркутскую область о паводке

Ранее в пресс-службе Генпрокуратуры РФ сообщили, что в связи с нарушениями, выявленными в ряде районов области в части неисполнения законодательства о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, были приняты меры реагирования в отношении органов МЧС и местного самоуправления.

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Сотрудники МЧС, получившие прогнозы Гидрометцентра России о неблагоприятной паводковой обстановке в Иркутской области, сделали все, чтобы заблаговременно предупредить людей и помочь с эвакуацией. Такое мнение ТАСС в четверг высказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Осадки, выпавшие в горах, трудно измерить, там мало станций. Но ситуационный центр Росгидромета и коллеги из Иркутского управления гидрометслужбы правильно оценили их количество и выпустили прогноз о сильных осадках. В течение трех дней там в горах и предгорьях до 200 мм выпало - небывалый просто случай. Прогноз о повышении уровня рек выпускался более чем за сутки до событий", - сказал Вильфанд.

Он отметил, что и в США, и в Европе при всей заблаговременности прогнозов неблагоприятных погодных явлений, как правило, нельзя избежать ущерба для людей и экономики.

"Предупредить можно, а вот предотвратить нельзя. Основная задача - минимизировать последствия. Люди живут со своим хозяйством, с животными. Это же не просто - взял чемоданчик и куда-то переместился. Это огромная проблема. Поэтому, конечно, и жертвы, к сожалению", - сказал Вильфанд, отметив, что часто люди просто не верят, что большая вода может нанести непоправимый ущерб.

Работа на пределе

По словам метеоролога, наводнения, подобные тому, которое произошло в конце июня в Иркутской области, случаются раз в 25-30 лет.

Он отметил, что во время паводка лично следил за развитием событий каждый час. "Все участвовали, все структуры - и Гидрометслужба, и МЧС, и местные структуры, и крупные хозяйствующие субъекты - работали на пределе возможностей", - отметил Вильфанд.

По данным МЧС, с 25 июня 2019 года в шести районах Иркутской области произошло подтопление в 98 населенных пунктах. В результате паводка погибли 20 человек, судьба 15 пока остается неизвестной. За медицинской помощью обратились 1415 человек, госпитализирован 221 человек, в том числе 41 ребенок. По данным на утро четверга, в 16 населенных пунктах области остаются подтопленными 2,7 тыс. жилых домов, в которых проживают 6,4 тыс. человек. За сутки вода ушла из 15 населенных пунктов.