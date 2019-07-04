Памятная доска появится в новгородской школе, где учился погибший подводник Николай Филин

"Мы приняли решение, что нужно сейчас не ждать, а своими силами организоваться и сделать первое - мемориальную табличку на школе, где он [Николай Филин] учился. Уже вчера вечером мы заказали эту табличку, созвонились с мастерской, дали всю информацию. Думаю, в мастерской уже начали ее делать, и она будет готова в ближайшие дни", - сказал Стадэ.

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 4 июля. /ТАСС/. Памятная доска и отдельный раздел в музее появятся в школе села Едрово Валдайского района Новгородской области, где учился Герой РФ Николай Филин, погибший в Баренцевом море. Об этом ТАСС сообщил глава Валдайского района Юрий Стадэ.

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Как сообщила ТАСС Татьяна Васильева, заведующая структурным подразделением школы в селе Едрово, где Филин учился с 1977 года по 1979 год, в музее учебного учреждения намерены сделать отдельный раздел с биографией и рассказом о подвигах Героя РФ.

"Про Николая Филина будет отдельная страница. Ее оформлением в школе займемся с нового учебного года. Я, конечно, человек, который лично его не знал, но горжусь, что такой человек учился в нашей школе. В школе ученики знают, кто такой Николай Филин, уроков специальных не проводили, но дети знают", - отметила Васильева.

Филин был Героем Российской Федерации, кавалером трех орденов Мужества, ордена "За военные заслуги". Он родился в деревне Красилово Новгородской области.

При пожаре на глубоководном научно-исследовательском аппарате погибли 14 моряков-подводников. Инцидент произошел 1 июля в российских водах Баренцева моря. Пожар возник при проведении батиметрических измерений.