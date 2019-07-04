В честь погибшего подводника назовут школу в Мурманской области

МУРМАНСК, 4 июля. /ТАСС/. Имя погибшего на глубоководном аппарате в Баренцевом море капитана первого ранга Дениса Опарина присвоят школе в Мурманской области, где он учился. Об этом сообщила в четверг ТАСС и.о. директор школы Наталья Крапива.

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"В будущем мы присвоим имя Дениса Опарина школе", - сказала собеседница агентству.

По ее словам, музейный уголок посвящен гибели подлодки С80. "И там разместим информацию о Денисе", - сказала руководитель школы.

Денис Опарин родился в Казахстане. Как рассказали в единственной школе области, где он учился, у них он был в 10 и 11 классах, затем поступил в военный вуз в Петербурге. Он - потомственный военный. Его отец, Герой РФ Александр Опарин, также подводник, конструктор-испытатель. Мать Зинаида Опарина была в Оленьей губе (Мурманская область) главврачом амбулатории, муниципальным депутатом.

Как рассказала ТАСС одноклассница Дениса, Светлана Смирнова, будущий подводник в школе был веселым и общительным, активно участвовал в общественной жизни, занимался спортом. "Он учился отлично, всего одна четверка была. И всегда говорил, что планирует стать военным", - рассказала она.

По данным Минобороны, Денис Опарин награжден орденом Мужества, медалью "За заслуги перед Отечеством 2-й степени", медалью Ушакова.