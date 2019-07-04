Власти Москвы призвали внимательнее относиться к штормовым предупреждениям

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Вице-мэр Москвы Петр Бирюков призвал горожан внимательнее относиться к предупреждениям о неблагоприятной погоде и заботиться о своей безопасности. Так он прокомментировал журналистам в кулуарах Московского урбанистического форума случай в столичном Басманном районе, где от падения дерева днем в четверг погиб маленький мальчик.

"Все мероприятия превентивные были выполнены службами МЧС, городскими службами. Ежедневно даем информацию в СМИ, информацию МЧС рассылаем через смс каждому <…> Просим москвичей с пониманием отнестись к капризам природы, о которых москвичи получают сообщения. Безопасность каждого должна быть в руках каждого из нас", - сказал он.

Бирюков напомнил, что москвичей просят не стоять под деревьями и шаткими конструкциями, когда в городе ожидается сильный ветер. Он отметил, что обвинять какие-то службы неправильно, если жителей предупредили об опасной погоде.

Ранее в четверг трехлетний ребенок, игравший на детской площадке в Басманном районе Москвы, погиб на месте из-за упавшего на него дерева. Следственный комитет возбудил уголовное дело по этому факту. Мэр Москвы Сергей Собянин выразил в Twitter соболезнования семье ребенка.

ГУ МЧС в четверг распространило экстренное предупреждение о том, что в Москве ожидается сильный ветер с порывами до 17 м/с. По прогнозам синоптиков Росгидромета, с 09:00 до 21:00 мск будет облачно, с прояснениями, ветер западный 5-10 м/с, местами порывы 12-17 м/с. Столичные спасатели советуют не парковать машины под деревьями и слабо укрепленными конструкциями, обходить на улице рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.