Мадуро выразил соболезнования семьям погибших российских подводников

ТАСС, 4 июля. Президент Венесуэлы Николас Мадуро выразил соболезнования в связи с гибелью моряков на глубоководном аппарате Военно-морского флота России. Об этом в четверг сообщило Министерство иностранных дел Боливарианской Республики.

Что известно о гибели моряков при пожаре на глубоководном аппарате

"Президент Николас Мадуро выражает правительству и народу России глубокие соболезнования в связи с трагическим происшествием [на подводной лодке], - сказано в сообщении. - Власти и граждане Венесуэлы направляют искренние слова сочувствия и выражают братскую солидарность родственникам 14 погибших моряков".

2 июля Минобороны РФ сообщило, что 1 июля в российских территориальных водах на научно-исследовательском глубоководном аппарате, предназначенном для изучения придонного пространства и дна Мирового океана в интересах Военно-морского флота, в ходе проведения батиметрических измерений возник пожар. В результате погибли 14 моряков-подводников.