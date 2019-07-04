В Госдуме считают, что Россия пока не готова идти по пути запрета смартфонов в школах

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Член комитета Госдумы по образованию и науке, координатор проекта "Новая школа" ("Единая Россия") Алена Аршинова считает, что Россия пока не готова идти по пути запрета для учеников использовать мобильные телефоны в школах, хотя подобные предложения от учителей поступают.

"Мне хорошо понятно, почему появляются предложения о запрете мобильников на уроках в школах, они связаны в том числе и с неуспеваемостью детей. Такие предложения со стороны педагогов в мой адрес поступали неоднократно, но есть и противники, прежде всего, со стороны родителей, ведь им важно быть всегда на связи со своим ребенком, быть уверенными, что он в порядке. Я не считаю, что мы сейчас готовы пойти по пути, к примеру, той же Франции и ввести тотальный запрет на использование смартфонов в школах", - пояснила Аршинова ТАСС.

По ее мнению, в данном вопросе необходим консенсус между педагогами, родителями и самими учениками.

"Это следует обсуждать, чтобы найти оптимальные и адекватные для настоящего времени решения, какая-то регламентация использования смартфонов на уроках вполне возможна и необходима. Поэтому я поддерживаю предложение о создании рабочей группы [Роспотребнадзора и Рособрнадзора] для выработки решения по этому вопросу, надо не спеша и всесторонне его обсудить, учесть все факторы и мнения" - пояснила депутат.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на заседании Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей высказала мысль, что, возможно, нужно ограничить ношение мобильных телефонов в школы, в частности, потому что нет необходимых для их хранения условий. При этом она отметила, что проблема использования в школах телефонов является деликатной, ее нельзя решить жесткими запретительными мерами. Она сказала, что, возможно, нужно создать условия для хранения телефонов, но в класс их не брать.