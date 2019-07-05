Тихоокеанский флот почтил память погибших в Баренцевом море подводников

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Траурная церемония в память о моряках, погибших 1 июля при пожаре на глубоководном аппарате в Баренцевом море, прошла на главной базе подводных сил Тихоокеанского флота (ТОФ) в городе Вилючинск (Камчатский край). Об этом сообщил в пятницу официальный представитель флота Николай Воскресенский.

Что известно о гибели моряков при пожаре на глубоководном аппарате

"В главной базе подводных сил Тихоокеанского флота - Вилючинске прошла траурная церемония в память о моряках-подводниках, погибших 1 июля при пожаре на научно-исследовательском глубоководном аппарате в Баренцевом море. Жизнь троих моряков - капитана второго ранга Александра Авдонина, капитана третьего ранга Владимира Сухиничева и капитана-лейтенанта Михаила Дубкова в разное время была связана с Камчаткой и подводными силами ТОФ", - сказал Воскресенский.

У памятника погибшим состоялся митинг. Принявшие участие командование и личный состав подводных сил ТОФ, представители администрации города, Камчатской епархии, ветераны, школьники и участники всероссийского военно-патриотического движения "Юнармия" почтили память моряков минутой молчания и возложили цветы к монументу. Юнармейцы и школьники города зажгли 14 "свечей памяти" - по числу погибших.

Торжественная церемония продолжилась в бухте Крашенинникова, где временно исполняющий обязанности командующего подводными силами ТОФ Алексей Сысуев совместно с главой Вилючинска Виталием Ланиным и архиепископом Петропавловским и Камчатским Феодором опустили на воду венок и цветы. Ровно в полдень по местному времени на подводных крейсерах объединения были приспущены Андреевские флаги и прозвучали корабельные сирены.

ЧП произошло 1 июля в российских территориальных водах на научно-исследовательском аппарате, предназначенном для изучения придонного пространства и дна Мирового океана в интересах Военно-морского флота - при проведения батиметрических измерений возник пожар. В результате погибли 14 моряков-подводников. Сейчас глубоководный аппарат находится в военно-морской базе Североморск. Комиссия под руководством главнокомандующего ВМФ устанавливает причины произошедшего.