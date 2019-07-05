В школах Севастополя почтут память погибших в Баренцевом море подводников

СЕВАСТОПОЛЬ, 5 июля. /ТАСС/. Память подводников Андрея Воскресенского и Владимира Абанкина, которые погибли при трагедии в Баренцевом море, планируется почтить в школах Севастополя, где они учились, сообщили ТАСС в пятницу в городском департаменте образования.

Что известно о гибели моряков при пожаре на глубоководном аппарате

"Это будет в сентябре. Будет [почтена память подводников] на линейках 1 сентября", - сказала собеседница.

Она уточнила, что вопрос о том, в какой именно форме почтут память подводников, будет решаться перед началом учебного года.

Как сообщило Минобороны, 1 июля в российских территориальных водах на научно-исследовательском глубоководном аппарате, предназначенном для изучения придонного пространства и дна Мирового океана в интересах ВМФ, возник пожар. Погибли 14 моряков. Благодаря самоотверженным действиям команды очаг возгорания был ликвидирован. Сейчас глубоководный аппарат находится на военно-морской базе Североморск, устанавливаются причины ЧП.