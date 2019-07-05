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Расследование гибели моряков на глубоководном аппарате ВМФ

Власти Петербурга выплатят семьям погибших подводников по 1 млн рублей из резервного фонда

Североморск REUTERS
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Североморск
© REUTERS

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июля. /ТАСС/. Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал распоряжение об оказании помощи семьям моряков-подводников, погибших 1 июля в Баренцевом море на борту научно-исследовательского глубоководного аппарата.

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Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе городской администрации.

"Согласно этому документу, семьям (родственникам) погибших моряков будет оказана материальная помощь в размере 1 млн рублей на семью за каждого погибшего. Деньги выделяются из резервного фонда правительства Санкт-Петербурга", - говорится в сообщении пресс-службы.

Теги
Беглов, Александр ДмитриевичРоссияРасследование гибели моряков на глубоководном аппарате ВМФ
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