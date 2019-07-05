Власти Севастополя оплатили семьям погибших офицеров дорогу в Петербург на похороны

СЕВАСТОПОЛЬ, 5 июля. /ТАСС/. Власти Севастополя оплатили родственникам офицеров, погибших при трагедии в Баренцевом море 1 июля, проезд до Санкт-Петербурга, где пройдут похороны. Об этом ТАСС в пятницу сообщил заместитель губернатора Севастополя Андрей Шишкин.
"Сегодня мы по поручению губернатора сопроводили [родственников погибших офицеров], купили билеты, отправили в Петербург", - сказал Шишкин.
Ранее сообщалось, что при трагедии погибли подводники-севастопольцы Андрей Воскресенский и Владимир Абанкин. Спикер заксобрания Екатерина Алтабаева уточнила в беседе с корреспондентом ТАСС, что появилась информация о том, что в регионе живут родители еще одного погибшего подводника. Шишкин уточнил, что пока их найти не получилось, информация проверяется.
Как сообщило Минобороны, 1 июля в российских территориальных водах на научно-исследовательском глубоководном аппарате, предназначенном для изучения придонного пространства и дна Мирового океана в интересах ВМФ, возник пожар. Погибли 14 моряков. Благодаря самоотверженным действиям команды очаг возгорания был ликвидирован. Глубоководный аппарат находится на военно-морской базе Североморск, устанавливаются причины ЧП.