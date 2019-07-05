Власти Севастополя оплатили семьям погибших офицеров дорогу в Петербург на похороны

СЕВАСТОПОЛЬ, 5 июля. /ТАСС/. Власти Севастополя оплатили родственникам офицеров, погибших при трагедии в Баренцевом море 1 июля, проезд до Санкт-Петербурга, где пройдут похороны. Об этом ТАСС в пятницу сообщил заместитель губернатора Севастополя Андрей Шишкин.

"Сегодня мы по поручению губернатора сопроводили [родственников погибших офицеров], купили билеты, отправили в Петербург", - сказал Шишкин.