Новое жилье пострадавшим от паводка в Приангарье выделят в течение года

ТАСС, 5 июля. Власти Иркутской области планируют решить вопрос с предоставлением нового жилья для 3,5 тыс. семей, чьи дома были уничтожены паводком, в течение одного года. Об этом в пятницу сообщил журналистам губернатор региона Сергей Левченко.
"Свыше 3,5 тыс. семей, которым нужно давать квартиры <…> Это нужно [сделать] очень быстро, чтобы хотя бы в течение года мы всех обеспечили жильем. Многие не хотят уезжать из Тулуна, из Нижнеудинска ... мы могли бы предоставить им квартиры [в ближайшее время] в Иркутске, Братске, но они не хотят туда ехать, хотят остаться здесь", - сказал Левченко.
По словам губернатора, власти региона в настоящий момент рассматривают возможность строительства быстровозводимых домов, чтобы уложиться в годовой график предоставления нового жилья для пострадавших.
"Нам необходима тут помощь со многих регионов РФ. Например, в проектах и на поставку легкособираемых домов", - добавил он, отметив, что собственных строительных организаций, которые могли бы построить необходимое количество таких домов в короткий срок в Иркутской области недостаточно. Левченко также сообщил, что единовременная материальная помощь в размере 10 тыс. рублей уже выплачена 23 тыс. пострадавшим.
На территориях, пострадавших от паводка, созданы специальные комиссии. Они принимают заявления от граждан на получение единовременной материальной помощи. Выплаты предоставляются адресно на каждого человека, кто проживал и был официально зарегистрирован в зоне наводнения, включая детей. Вопросы о выплатах гражданам, не имеющим постоянной регистрации, будут решаться в судебном порядке.