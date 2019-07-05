Новое жилье пострадавшим от паводка в Приангарье выделят в течение года

ТАСС, 5 июля. Власти Иркутской области планируют решить вопрос с предоставлением нового жилья для 3,5 тыс. семей, чьи дома были уничтожены паводком, в течение одного года. Об этом в пятницу сообщил журналистам губернатор региона Сергей Левченко.

"Свыше 3,5 тыс. семей, которым нужно давать квартиры <…> Это нужно [сделать] очень быстро, чтобы хотя бы в течение года мы всех обеспечили жильем. Многие не хотят уезжать из Тулуна, из Нижнеудинска ... мы могли бы предоставить им квартиры [в ближайшее время] в Иркутске, Братске, но они не хотят туда ехать, хотят остаться здесь", - сказал Левченко.