Во Владивостоке почтили память погибших в Баренцевом море подводников

ВЛАДИВОСТОК, 6 июля. /ТАСС/. Моряки Тихоокеанского флота во Владивостоке в субботу почтили память подводников, погибших 1 июля в Баренцевом море. Об этом сообщил журналистам официальный представитель флота Николай Воскресенский.

Что известно о подводниках, погибших в Баренцевом море

"Утром во Владивостоке прошла траурная церемония в память о погибших героях. На Корабельной набережной столицы Приморского края у мемориального комплекса "Боевая слава Тихоокеанского флота" состоялся митинг, в котором приняли участие начальник штаба ТОФ вице-адмирал Сергей Рекиш, начальник ТОВВМУ [Тихоокеанского высшего военно-морского училища] имени Макарова контр-адмирал Олег Журавлев, ветераны-подводники ТОФ, военнослужащие бригады подводных лодок Приморской флотилии разнородных сил. <...> Тихоокеанцы почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к Вечному огню", - сказал Воскресенский.

Он отметил, что двое из числа погибших моряков - Дмитрий Соловьев и Сергей Данильченко - в прошлом служили на одной из неатомных подводных лодок, которая приписана к Приморской флотилии разнородных сил.

В субботу на всех кораблях и в воинских частях Тихоокеанского флота в 18:00 по местному времени (11:00 мск) будут приспущены Андреевские флаги и даны звуковые сигналы корабельными тифонами.

Пожар произошел на глубоководном аппарате в Баренцевом море 1 июля. Погибли 14 моряков. Возгорание началось в аккумуляторном отсеке.