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Путин поздравил Назарбаева с днем рождения

Российский лидер отметил, что опыт и знания первого президента Казахстана будут востребованы в деле развития евразийской интеграции

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с днем рождения. Поздравительная телеграмма опубликована в субботу на сайте Кремля.

"Уверен, что ваш богатый опыт, политическая мудрость и большие знания будут и впредь в полной мере востребованы в деле развития отношений стратегического партнерства и союзничества между нашими странами, а также многостороннего сотрудничества по линии интеграционных процессов на евразийском пространстве", - говорится в тексте поздравления.

Нурсултан Назарбаев родился 6 июля 1940 года в селе Чемолган Каскеленского района Алма-Атинской области Казахской ССР (ныне - село Ушконыр Карасайского района Республики Казахстан).

Теги
Путин, Владимир ВладимировичКазахстанРоссияНазарбаев, Нурсултан Абишевич
Путин по телефону поздравил Назарбаева с днем рождения
Ранее российский лидер направил первому президенту Казахстана поздравительную телеграмму.
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