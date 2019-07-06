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На Черноморском флоте почтили память погибших в Баренцевом море подводников

Моряки флота спустили на воду траурный венок и цветы

ТАСС, 6 июля. Моряки Черноморского флота (ЧФ) почтили в субботу память погибших 1 июля в Баренцевом море 14 российских подводников. Об этом сообщили в пресс-службе ЧФ.

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"Сегодня на кораблях и подводных лодках ЧФ в знак скорби о моряках-подводниках, погибших при пожаре на научно-исследовательском глубоководном аппарате в Баренцевом море, приспущены Андреевские военно-морские флаги и даны звуковые сигналы корабельными тифонами", - отмечается в сообщении.

На внешнем рейде Севастопольской бухты моряки флота спустили на воду траурный венок и цветы.

Помимо кораблей, находящихся в пунктах базирования, приспустили флаги и дали звуковые сигналы корабли флота, выполняющие задачи в Черном и Средиземном морях. Экипажи кораблей и подводных лодок почтили память погибших минутой молчания.

Ранее траурная акция прошла в Севастополе, где жители города, ветераны и военнослужащие флота возложили цветы к стеле города Мурманск на аллее городов-героев.

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