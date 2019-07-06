Авиация Росгвардии доставила на отдых 25 детей из пострадавшего от паводка Приангарья

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Росгвардия доставила на отдых в Анапу 25 детей из пострадавших от паводка районов Иркутской области. Об этом сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе ведомства.

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"Специальным рейсом авиация Росгвардии перевезла 25 детей в возрасте от 11 месяцев до 17 лет из пострадавших от наводнения в Иркутской области районов в город-курорт Анапу. Дети размещены на отдых в одном из санаториев", - сказали в пресс-службе.

В зоне ЧС в Приангарье работают вертолеты Росгвардии, они ведут мониторинг обстановки, передавая оперативную информацию.

Паводок в Иркутской области начался из-за сильных дождей, совпавших с таянием снега в горах Восточного Саяна. В регионе ввели режим чрезвычайной ситуации.