{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Паводок в Иркутской области

Авиация Росгвардии доставила на отдых 25 детей из пострадавшего от паводка Приангарья

Их разместили в одном из санаториев Анапы

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Росгвардия доставила на отдых в Анапу 25 детей из пострадавших от паводка районов Иркутской области. Об этом сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе ведомства.

На эту тему
Паводок в Иркутской области. Главное

"Специальным рейсом авиация Росгвардии перевезла 25 детей в возрасте от 11 месяцев до 17 лет из пострадавших от наводнения в Иркутской области районов в город-курорт Анапу. Дети размещены на отдых в одном из санаториев", - сказали в пресс-службе.

В зоне ЧС в Приангарье работают вертолеты Росгвардии, они ведут мониторинг обстановки, передавая оперативную информацию.

Паводок в Иркутской области начался из-за сильных дождей, совпавших с таянием снега в горах Восточного Саяна. В регионе ввели режим чрезвычайной ситуации.

Теги
РоссияИркутская областьПаводок в Иркутской области
Предупреждение о сильном ветре объявили в нескольких регионах Центральной России
Местами его порывы будут достигать 20 м/с
Читать полностью